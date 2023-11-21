В России продан 1,5-миллионный автомобиль LADA Granta

АВТОВАЗ 20 ноября реализовал 1,5-миллионный автомобиль LADA Granta с момента выхода модели на рынок в декабре 2011 года. «Юбилейный» автомобиль был продан в Тольятти в рамках программы «Покупаем в Тольятти». Им стал седан белого цвета в комплектации Standard, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Как отмечается, превысив отметку в 1,5 миллиона, LADA Granta стала одним из самых популярных семейств LADA и обогнала по объему продаж такие модели как LADA Priora и LADA Kalina, и даже легендарную «девятку» (ВАЗ-2109).

LADA Granta присутствует на российском рынке 12 лет, с декабря 2011 года. Уже в 2012 году модель вошла в число самых продаваемых моделей и с тех пор стабильно удерживает первое или второе место в рейтинге. LADA Granta 6 раз становилась моделью №1 на рынке по итогам продаж в 2013, 2014, 2015, 2019, 2020, 2022 годах, и в 2023 году ожидается аналогичный высокий результат. Как сообщал ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов, по итогам 2023 года планируется произвести более 200 тыс. автомобилей LADA Granta, что является рекордным показателем для этой модели.

Напомним, в октябре 2023 года LADA Granta установила свой новый исторический рекорд. Впервые с момента запуска модели на российском рынке месячные продажи LADA Granta перешагнули рубеж 20 000 автомобилей и составили, по данным АВТОВАЗа, 20928 единиц (рост на 68,4% в сравнении с октябрем 2022 года).

Проект LADA Granta стартовал как «народный автомобиль» – и сегодня эта модель является самой доступной в России. При этом семейство Granta было расширено за счет максимально оснащенных версий, а также коммерческих пикапов и фургонов, модификаций линейки Sport, версий для обучения вождению, двухтопливных автомобилей. В 2018 году была проведена смена поколения LADA Granta.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ отказался от выпуска универсала LADA Granta, который не производится с конца прошлого года, и на сегодняшний день все автомобили распроданы. Возвращение простого универсала LADA Granta на конвейер на АВТОВАЗе считают маловероятным из-за отсутствия спроса на данную модификацию автомобиля. Вероятно, спрос полностью удовлетворяет универсал LADA Granta Cross, производство которого продолжается.

Напомним, в настоящее время АВТОВАЗ ведет разработку нового семейства сегмента «В» на глобальной платформе XJO. Новое семейство, которое получит название LADA Iskra, будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. При этом LADA Iskra будет представлена на рынке параллельно с более компактной и бюджетной LADA Granta и со временем полностью заменит эту модель в линейке АВТОВАЗа: производство LADA Granta планируется завершить к 2027 году.

Фото: АВТОСТАТ