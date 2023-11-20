В России начались официальные продажи автомобилей Jetta

«АвтоСпецЦентр Север» подписал дилерское соглашение с компанией FAW. В ноябре клиентам дилерского центра будут доступны последние новинки – кроссовер FAW Bestune T77 и седан Jetta VA 3, сообщает пресс-служба компании.

Компактный седан Jetta VA 3 оснащен 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 1,5 л. Автомобиль развивает скорость до 185 км/ч. В оснащение модели, помимо прочего, входят противоугонный интеллектуальный комплекс и технологичная мультимедийная система с 4 динамиками. Эти и другие преимущества обеспечивают безопасность и комфорт в поездках для водителей и пассажиров.

Стоит отметить, что автомобили китайского бренда Jetta уже стали лидерами на рынке параллельного импорта. В октябре в нашей стране было продано 1120 таких машин, что позволило «Джетте» впервые войти в ТОП-15 российского авторынка в целом, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: ГК «АвтоСпецЦентр»