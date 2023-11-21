Geely сокращает свою долю в шведской Volvo Cars

Китайский концерн Geely Holding Group продает часть своих акций в Volvo Cars. Крупнейший акционер шведского автопроизводителя планирует продать 100 млн акций Volvo Cars, выручив за них в общей сложности около 350 млн долларов. Это составляет 3,4% акций Volvo, пишет газета «Коммерсант».

После продажи у китайской компании в Volvo Cars остается доля 78,7%. Сама Geely, которая в 2010 году купила Volvo у Ford, объясняет продажу части акций шведской компании намерением «увеличить долю акций в свободном обращении, что дает инвесторам новые возможности инвестировать в Volvo Cars». Сообщается, что вырученные средства пойдут на «развитие международного бизнеса всей группы».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volvo объявила о полном прекращении производства автомобилей с дизельными двигателями. Последние машины с такими моторами сойдут с конвейера в начале 2024 года. Таким образом, шведская марка станет одной из первых, кто решился на подобный шаг, и присоединится к Porsche, которая отказалась от дизельных двигателей еще в 2018-м из-за кризиса, вызванного дизельгейтом. У Volvo, правда, причины другие: это и ужесточение норм выбросов, и изменение структуры спроса, и упор на электрификацию.

Согласно плану, к 2030 году модельный ряд Volvo будет состоять из одних электромобилей, а к 2040-му компания должна стать климатически нейтральной. В ноябре 2022 года шведы даже продали свою долю в моторном СП c Geely (Aurobay), отказавшись от дальнейшей разработки в том числе бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Свое будущее Volvo видит лишь в электрических силовых установках. Они производят меньше шума и вибраций, а также не выделяют в атмосферу вредных веществ.

Фото: Volvo