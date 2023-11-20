«Automechanika Shanghai – 2023»: что будет на международной выставке?

Автомобиль уже давно перестал быть средством передвижения. Современная машина – это настоящий гаджет на колесах, который буквально напичкан разнообразными новейшими устройствами. Мировой рынок автокомпонентов гораздо шире и разнообразнее рынка автомобильного. Чтобы не отставать от трендов, в Китае пройдет международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля «Automechanika Shanghai – 2023».

В этом году на мероприятии будут представлены три новые зоны, посвященные инновациям: Innovation4Mobility Future Mobility Area, Innovation4Mobility Green Repair Area и Innovation4Mobility Customising x Tech Area. В каждой из них крупнейшие представители рынка продемонстрируют новинки и расскажут о пользе своего продукта для конечного потребителя.

Свое участие в выставке «Automechanika Shanghai – 2023» подтвердили 4800 экспонентов. Это будут производители запчастей, автокомпонентов, электроники, систем управления, аксессуаров, тюнинга, диагностического, ремонтного и покрасочного оборудования, а также инновационных продуктов ведущих мировых брендов.

Международная выставка «Automechanika Shanghai – 2023» состоится в китайском национальном выставочном конгресс-центре в Шанхае (National Exhibition and Convention Center Shanghai) с 29 ноября по 2 декабря. Часы работы: 09:00 – 17:00.

Фото: automechanika-shanghai.hk.messefrankfurt.com