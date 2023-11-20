В России появился кроссовер Toyota Frontlander за 3,75 млн рублей

На российском авторынке появился кроссовер Toyota Frontlander, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 3 млн 750 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен безнаддувный бензиновый двигатель 2 л, развивающий мощность 171 л.с. Привод – передний.

В оснащение модели, помимо прочего, входят, кожаная отделка салона, адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, люк с электроприводом, электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания (Auto Hold), камера заднего вида с динамическими линиями разметки и др.

Frontlander – разновидность компактного Toyota Corolla Cross для рынка Китая. В основе машины лежит модульная архитектура TNGA-C, которую используют для стандартной Corolla и модели C-HR. Производство Toyota Frontlander осуществялется на совместном предприятии GAC-Toyota в Гуанчжоу.

Фото: www.autohome.com.cn