Форум «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы» пройдет в новом формате

14 февраля 2024 года агентство «АВТОСТАТ» проведет форум «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы». Это будет первая большая встреча автомобильного сообщества в новом 2024 году, и она будет отличаться от привычного формата.

Во-первых, в нашей деловой программе будет еще больше полезной информации, а в нашем нетворкинге - еще больше эффективного общения.

Во-вторых, мы опубликовали лендинг со скрытой деловой программой. Хотим дольше сохранить интригу, чтобы потом удивить участников весомым списком из актуальных тем и спикеров.

В-третьих, бесплатной трансляции, которую мы запускали раньше онлайн, в этот раз не будет. Но мы пересмотрели нашу ценовую политику и решили немного изменить формат платного входа на мероприятие. Хотим дать возможность самым быстрым снизить цену на «входной билет». Мы объявляем старт ранней регистрации - с 20 по 24 ноября есть возможность получить максимальную скидку!

Спешите зарегистрироваться, после чего наш менеджер свяжется с вами. Сделать это нужно как раз не позднее 24 ноября, потому что после этой даты размер скидки будет снижаться, а стоимость «входных билетов» будет стремиться к номиналу. Все подробности - здесь.

Фото: АВТОСТАТ