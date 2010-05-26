КАМАЗ получит кредит в 2 млрд. рублей для расчета с поставщиками | АВТОСТАТ

КАМАЗ получит кредит в 2 млрд. рублей для расчета с поставщиками

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Сбербанк предоставит КАМАЗу кредит на 2 млрд. рублей, которые будут использованы для расчета с поставщиками. Срок предоставления кредита составляет два года, размер ставки по кредиту не раскрывается.
Напомним также, что в октябре 2009 года КАМАЗ и Сбербанк России получили государственную гарантию, которая покрыла обязательства предприятия перед банком на сумму 2,15 млрд. рублей по действующему кредиту компании в размере 4,3 млрд. рублей.
Как сообщалось ранее, по итогам 2009 года чистый убыток КАМАЗа по РСБУ составил 4,17 млрд. рублей, выручка – 56,5 млрд. рублей. В прошлом году КАМАЗ снизил производство на 54,8% до 23062 машин. По итогам четырех месяцев 2010 года с камского конвейера сошло 9635 грузовиков - на 28,3% больше, чем годом ранее (7512 грузовых автомобилей и сборочных комплектов).

Источник: АВТОСТАТ
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