АВТОВАЗ раскрыл цены на новые топ-версии LADA Vesta SW и SW Cross

АВТОВАЗ раскрыл стоимость LADA Vesta в топ-версиях SW и SW Cross, оснащенных 16-клапанным бензиновым мотором мощностью 106 л.с. Автомобили доступны в комплектациях Comfort, Life, Enjoy и Techno, а LADA Vesta SW Cross – в версиях Life, Enjoy и Techno, выяснили эксперты сайта «Цена Авто».

LADA Vesta SW в комплектации Comfort (1 млн 639 тыс. 900 руб.) оснащается полностью светодиодной оптикой спереди и сзади, двумя подушками безопасности, АБС, кондиционером, рейлингами на крыше, электропакетом, системой запуска двигателя кнопкой и другими опциями.

В состав версии Life (1 млн 721 тыс. 900 руб.) дополнительно входит подогрев передних сидений, мультимедийная система LADA EnjoY с 7-дюймовым дисплеем, мультифункциональное рулевое колесо, наружные ручки дверей и корпуса зеркал в цвет кузова.

Комплектация Enjoy (1 млн 786 тыс. 900 руб.) отличается наличием таких опций как обогрев всей поверхности ветрового стекла, задние датчики парковки и камера заднего вида.

Вариант исполнения Techno (1 млн 928 тыс. 900 руб.) является наиболее оснащенной комплектацией. В список оборудования входят боковые подушки безопасности, не имеющая аналогов в России цифровая комбинация приборов и мультимедийная система LADA EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым экраном и сервисами Яндекс, подсветка салона и мест входа-выхода в передних дверях. Внешне автомобиль можно узнать по крыше и корпусам зеркал черного цвета, а также по 16-дюймовым легкосплавным дискам колес.

LADA Vesta SW Cross отличается увеличенным до 203 мм дорожным просветом, защитным обвесом кузова, 17-дюймовыми дисками. Кроме того, для исполнения Cross предусмотрена оригинальная цветовая гамма салона с использованием ярких вставок. В остальном состав комплектацией идентичен модели SW, но при этом SW Cross выпускается в более оснащенном исполнении, начиная с Life. Так, LADA Vesta SW Cross с 16-клапанным бензиновым мотором мощностью 106 л.с. предлагается в версиях Life (1 млн 853 тыс. 900 руб.), Enjoy (1 млн 921 тыс. 900 руб.) и Techno (2 млн 033 тыс. 900 руб.).

Напомним, что продажи LADA Vesta нового поколения стартовали в мае 2023 года. Внешний вид автомобиля отличается новым дизайном радиаторной решетки, новой полностью светодиодной оптикой и более рельефным дизайном бамперов. Что касается интерьера, на передней панели и подлокотниках применено мягкое покрытие. Изменены кнопки и органы управления. Повышена практичность салона, в частности, на обивке задних дверей появились карманы под напитки, а для переднего пассажира предусмотрена ниша для мобильного телефона, который можно подзарядить от отдельной USB-розетки.

В октябре LADA Vesta обновила свой максимум продаж с марта 2022 года – в прошлом месяце было продано 9034 таких машины, согласно данным АВТОВАЗа. По итогам десяти месяцев 2023 года на российском рынке реализовано 33415 автомобилей LADA Vesta нового поколения.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ начал продажи новой версии флагманской модели LADA Vesta Sportline. В первую очередь в продажу, в том числе онлайн, поступит седан Vesta Sportline стоимостью от 2 млн 175 тыс. 900 рублей, позднее он будет дополнен автомобилем с типом кузова SW.

«Мы считаем, что LADA Vesta Sportline будет пользоваться спросом, как в кузове седан, так и в кузове универсал. Так как продукт сам по себе уникален. Но ставки всё же больше делаем на кузов SW, ранее Vesta Sport была только в кузове седан, универсал позволит нам расширить целевую аудиторию. Объем продаж будет напрямую зависеть от объемов производства данной модели. У нас уже есть достаточное количество заказов. – рассказал агентству «АВТОСТАТ» генеральный директор АО «Питер-Лада» Александр Ефимов.

Фото: АВТОВАЗ