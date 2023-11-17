12% электромобилей в России принадлежит юридическим лицам

На середину нынешнего года в нашей стране насчитывалось 3,1 тыс. электрокаров, принадлежащих юридическим лицам, что составляет 12% от общего количества. Соответственно, оставшиеся 88% оформлены на физических лиц. Такие данные содержатся в отчете «Корпоративный парк ТС в РФ на 01.07.2023 г.», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Если рассматривать крупнейшие региональные парки электромобилей, то наибольшая доля юрлиц по ним наблюдается в Москве – 23%. Иными словами, каждый четвертый электрокар в столице находится во владении юридических лиц. В Подмосковье и Санкт-Петербурге – это каждый пятый (19,1% и 19,5% соответственно).

А вот в Приморском крае на долю «корпоративных» электромобилей приходится лишь 6,2% от их общего количества. При этом сам регион занимает третье месту по числу зарегистрированных автомобилей на электротяге. В Краснодарском крае и Иркутской области, которые входят в ТОП-5 наиболее «электромобильных» субъектов РФ, доля юрлиц составляет 7,2% и 1,3% соответственно.

Более подробная информация о состоянии корпоративного парка транспортных средств в России на 1 июля 2023 года содержится здесь.

Фото: АВТОСТАТ