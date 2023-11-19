Geely Monjaro в октябре стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Geely в октябре реализовали 10360 автомобилей, что в 3,3 раза больше по сравнению с тем же месяцем 2022-го. По итогам десяти месяцев 2023 года в России было продано 69384 кроссоверов и внедорожников Geely, что в 3,7 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Geely заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,4% против 3,6% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Самой популярной моделью Geely на российском рынке в октябре впервые стал среднеразмерный кроссовер Monjaro с показателем 3477 автомобилей. На второе место опустился компактный кроссовер Geely Coolray, на котором остановили свой выбор 3035 покупателей (рост в 2,2 раза). Третий результат показал кроссовер Geely Atlas Pro – 2123 реализованных машины (рост в 3,4 раза).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре на российском рынке начались продажи обновленного кроссовера Geely Coolray, а в ноябре у дилеров появился новый седан Emgrand.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Geely