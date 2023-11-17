Мировой авторынок в октябре увеличился на 11%

Мировой авторынок в октябре увеличился на 10,7% до 7 млн 806 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам десяти месяцев 2023 года реализация автомобилей в мире составила 73 млн 472 тыс. единиц (+10,4%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в октябре остается Китай с показателем 2 млн 766 тыс. машин (+10,7%). В Америке было реализовано 1 млн 205 тыс. автомобилей – на 2,2% больше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в октябре составили 1 млн 064 тыс. машин (+13,3%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы увеличились на 49,3% до 352,8 тыс. единиц. На динамику рынка в этом регионе продолжает оказывать влияние эффект «низкой базы», при этом в октябре продолжал играть свою роль всплеск спроса в России, вызванный падением рубля.

В Южной Америке местные дилеры реализовали 246,4 тыс. автомобилей, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (394,8 тыс. шт., +10,4%), Канаду (151 тыс. шт., +17,8%) и Корею (138,6 тыс. шт., -2,1%).

Фото: SMMT

