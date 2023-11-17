Опытная партия электромобилей e-Largus будет выпущена в декабре | АВТОСТАТ

Опытная партия электромобилей e-Largus будет выпущена в декабре

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Опытная партия электромобилей e-Largus будет выпущена в декабре

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Несмотря на санкции по отношению к АВТОВАЗу, предприятие продолжает работать без остановки. Об этом агентству «АВТОСТАТ» заявил президент компании Максим Соколов.

«Хотя, конечно, проблемы в связи с этим возникли, но мы их решаем. Каждые 26 секунд с конвейеров предприятия сходит один новый автомобиль, и каждый из них находит своего покупателя», – отметил он.

По словам главы АВТОВАЗа, компания, несмотря на санкции, выполнит все свои обязательства. В частности, в декабре на площадке в Ижевске будет собрана первая, опытная партия электромобилей e-Largus. А серийное производство этих автомобилей начнется в 2024 году.

«Но объемы выпуска зависят от спроса, а он, в свою очередь, от поддержки покупателей со стороны российского правительства. Ведь этот электромобиль максимально локализован в России, и мы рассчитываем, что такая поддержка будет значительной», – заявил М. Соколов.

Фото: АВТОВАЗ

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазпроизводствоновинкиэлектромобилиladalada larguslada e-largus

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