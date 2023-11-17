Toyota откажется от модели Venza в пользу новой Crown Signia

Всего через три года после дебюта кроссовер Toyota Venza второго поколения уходит в историю. На ключевом для модели американском рынке продажи этих машин стартовали летом 2020 года, однако вскоре она исчезнет из локальной гаммы «Тойоты». Крест на будущем модели Venza поставил выход нового кроссовера Toyota Crown Signia, который занимает смежную рыночную нишу. Чтобы избежать внутренней каннибализации, в компании приняли решение вывести модель Venza из местной линейки марки Toyota, пишет портал «Авто Mail.Ru».

Несмотря на то, что с технической точки зрения Venza и Crown Signia являются родственниками, новая модель оказалась заметно крупнее: длина автомобиля составляет 4930 мм против 4740 мм у «Вензы». Но в американском подразделении Toyota уверены, что целевые аудитории у этих двух машин практически идентичны.

В Америке Toyota Crown Signia будет предложена с гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового 2,5-литрового двигателя и трех электромоторов. Заявленная совокупная мощность гибридной системы достигает 246 л.с. Для сравнения, у гибридного кроссовера Venza с бензиновым атмосферником 2.5 и электромоторами на передней и задней осях пиковая мощность составляет 222 л.с.

Цены на Crown Signia пока не объявлены, но в Toyota уверяют, что они будут сопоставимы с текущей стоимостью модели Venza. А сама Toyota Venza пока остается на конвейере, однако производство этих машин подойдет к концу уже летом 2024 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», японский автоконцерн Toyota намерен утроить производство полностью электрических автомобилей уже в следующем году. Если раньше компания планировала выпустить в 2024 году 190 тыс. электромобилей, то сейчас план повышен до 600 тыс. штук. Как известно, Toyota долгое время скептически относилась к массовому производству полностью электрических автомобилей, делая ставку на гибриды. Toyota Prius стал одним из первых массовых гибридных автомобилей, завоевав огромную популярность на мировом авторынке. Однако на фоне растущих продаж электромобилей от других автопроизводителей руководство Toyota изменило свою позицию и в конце 2021 года представило стратегический план по развитию электромобилей с инвестициями на 70 млрд долларов. В результате по итогам 2022-го компания продала 24 тыс. электромобилей, по итогам 2023-го продажи должны составить 150 тыс. штук, а в 2024 году могут достичь 600 тыс. единиц. За последнее время Toyota уже представила прототипы абсолютно новых моделей электромобилей в сегменте SUV, а также кроссовер и седан.

Фото: Toyota