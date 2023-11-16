В России начались продажи кроссовера Venucia V-Online

Компания IXEN Motors Rus начала продажи кроссовера Venucia V-Online, разработкой которого занимались Dongfeng и Nissan. Первая партия автомобилей поступит в дилерские центры в конце ноября. Новинка предлагается в четырех комплектациях – Standard, Elite, Luxury Pro, Flagship Pro – по цене от 3 млн 180 тыс. рублей до 3 млн 530 тыс. рублей, сообщает пресс-служба IXEN Motors Rus.

Модель имеет следующие габариты: 4 562 в длину, 1 917 мм в ширину и 1 625 мм в высоту при колёсной базе 2 700 мм. Кроссовер, разработанный на платформе VSA, оснащен независимой пятирычажной подвеской на задней оси. Дорожный просвет равен 180 мм.

Внешний вид Venucia V-Online отличают крупная решетка радиатора с ромбовидными элементами, оригинальная форма дневных ходовых огней и единая светодиодная полоса задних фонарей в виде светового лезвия.

К особенностям интерьера относится наличие панорамного остекления и крупного 24-дюймового кластера из двух цифровых экранов. Основные функции автомобиля выведены на минималистичный блок физических кнопок.

Под капотом Venucia V-Online установлен 1,5-литровый двигатель с непосредственным впрыском и турбонаддувом, его мощность достигает 190 л.с. (260 Нм). Мотор работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Данная связка позволяет V-Online разгоняться до 100 км/ч за 8,8 сек. А средний расход топлива на 100 км пути составляет 7,1 л.