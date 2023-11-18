Стало известно, какие автомобили из КНР являются альтернативой премиальным иномаркам

Введение антироссийских санкций заставило традиционные премиальные бренды прекратить официальные поставки в нашу страну. Теперь такие автомобили доступны только по параллельному импорту. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, какие китайские марки и модели, поставляемые сегодня в Россию, можно считать заменой ушедшим иномаркам премиум-класса, и насколько они отвечают требованиям целевой аудитории премиального сегмента.

Как считает генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, китайские марки и модели, поставляемые сегодня в нашу страну, – скорее, не замена ушедшим иномаркам премиум-класса, а альтернатива из официально поставляемых c классическим ДВС. Среди них – EXEED, TANK, Voyah, Hongqi. Также покупатели проявляют интерес к электромобилям и гибридам, ввезенным по параллельному импорту, – Zeekr, Li Auto, Aito, Avatr. На подходе официальные новинки от GWM – WEY и ORA.

В свою очередь, директор РОЛЬФ Автопрайм, Лахта, Полюстрово Евгений Вяткин отмечает, что на сегодня премиальный рынок свободен для новых игроков, и это большой потенциал роста. В ближайшее время ожидается появление в России эксклюзивных новинок BYD U8 и M-Hero.

По мнению заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева, китайские автомобили в техническом плане ничем не уступают тем же корейским и даже европейским брендам. Что касается стоимости премиальных и люксовых моделей, то она также конкурентоспособна. В части электромобилей и гибридных силовых агрегатов, «китайцев» можно охарактеризовать как более продвинутых. Над дизайном работают ведущие архитекторы из крупнейших автоконцернов Европы, уровень и быстродействие чипов, экранов, программного обеспечения даже превосходит лидеров немецкой тройки.

«Конечно, большинство китайских марок проигрывает европейским в силе бренда. Тем не менее, в Китае существуют компании с богатой историей и наследием. Среди них можно отметить марку Hongqi или компанию Changan. Сила китайских брендов в том, что они не цепляются за историю и традиции, а предлагают новый подход в развитии автоиндустрии. Именно поэтому Китай стал лидером производства электрических и гибридных автомобилей, а страны Европы, Японии и Кореи отстали от этого тренда», – рассуждает руководитель пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев.

О том, какие новые китайские модели в премиум-сегменте являются наиболее перспективными, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ