На LADA Vesta вернулось рулевое колесо с обогревом

На LADA Vesta возвращается одна из самых востребованных зимний опций – рулевое колесо с обогревом. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа.

Обогреваемое рулевое колесо с кожаной оплеткой обода вошло в состав «верхних» комплектаций Enjoy и Techno. В этих версиях выпускаются автомобили с типом кузова седан, седан Cross, SW и SW Cross. В топ-комплектации доступны и такие системы комфорта, как обогреваемое лобовое стекло, атмосферная подсветка салона и мест входа-выхода в передних дверях, очечник с микролифтом, камера заднего вида, а также 8 динамиков для наиболее полноценного звучания мультимедийной системы LADA EnjoY Vision Pro.

Напомним, что продажи LADA Vesta нового поколения стартовали в мае 2023 года. Внешний вид автомобиля отличается новым дизайном радиаторной решетки, новой полностью светодиодной оптикой и более рельефным дизайном бамперов. Что касается интерьера, на передней панели и подлокотниках применено мягкое покрытие. Изменены кнопки и органы управления. Повышена практичность салона, в частности, на обивке задних дверей появились карманы под напитки, а для переднего пассажира предусмотрена ниша для мобильного телефона, который можно подзарядить от отдельной USB-розетки.

В октябре LADA Vesta обновила свой максимум продаж с марта 2022 года – в прошлом месяце было продано 9034 таких машины, согласно данным АВТОВАЗа. По итогам десяти месяцев 2023 года на российском рынке реализовано 33415 автомобилей LADA Vesta нового поколения.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ начал продажи новой версии флагманской модели LADA Vesta Sportline. В первую очередь в продажу, в том числе онлайн, поступит седан Vesta Sportline стоимостью от 2 млн 175 тыс. 900 рублей, позднее он будет дополнен автомобилем с типом кузова SW.

Фото: АВТОВАЗ