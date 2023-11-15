Компания Toyota представила гибридный кроссовер Crown Signia для североамериканского рынка. Новинка, которая поступит в продажу летом 2024 года, станет второй моделью в семействе Crown в США после седана и 19-й электрифицированной моделью на местном рынке, пишет «Газета.Ru».
Toyota Crown Signia оснащена гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового четырехцилиндрового мотора с двумя электродвигателями, суммарная мощность которой составляет 243 л.с. Система полного привода входит в базовое оснащение модели.
Автомобиль предлагается в двух комплектациях. Стандартное оснащение Toyota Crown Signia включает 21-дюймовые диски, беспроводную зарядку для смартфона, два экрана диагональю 12,3 дюйма, комплекс систем безопасности с адаптивным круиз-контролем и системой помощи при смене полосы движения, кожаную отделку сидений, панорамную крышу и др.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», японский автоконцерн Toyota намерен утроить производство полностью электрических автомобилей уже в следующем году. Если раньше компания планировала выпустить в 2024 году 190 тыс. электромобилей, то сейчас план повышен до 600 тыс. штук. Как известно, Toyota долгое время скептически относилась к массовому производству полностью электрических автомобилей, делая ставку на гибриды. Toyota Prius стал одним из первых массовых гибридных автомобилей, завоевав огромную популярность на мировом авторынке. Однако на фоне растущих продаж электромобилей от других автопроизводителей руководство Toyota изменило свою позицию и в конце 2021 года представило стратегический план по развитию электромобилей с инвестициями на 70 млрд долларов. В результате по итогам 2022-го компания продала 24 тыс. электромобилей, по итогам 2023-го продажи должны составить 150 тыс. штук, а в 2024 году могут достичь 600 тыс. единиц. За последнее время Toyota уже представила прототипы абсолютно новых моделей электромобилей в сегменте SUV, а также кроссовер и седан.
Фото: Toyota