Компания Toyota представила гибридный кроссовер Crown Signia для североамериканского рынка. Новинка, которая поступит в продажу летом 2024 года, станет второй моделью в семействе Crown в США после седана и 19-й электрифицированной моделью на местном рынке, пишет «Газета.Ru».

Toyota Crown Signia оснащена гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового четырехцилиндрового мотора с двумя электродвигателями, суммарная мощность которой составляет 243 л.с. Система полного привода входит в базовое оснащение модели.

Автомобиль предлагается в двух комплектациях. Стандартное оснащение Toyota Crown Signia включает 21-дюймовые диски, беспроводную зарядку для смартфона, два экрана диагональю 12,3 дюйма, комплекс систем безопасности с адаптивным круиз-контролем и системой помощи при смене полосы движения, кожаную отделку сидений, панорамную крышу и др.