LADA 4x4 «Форс-Комдив» вызвала интерес специалистов(ФОТО)

На выставке «Комплексная безопасность-2010», проходившей в Москве 18-21 мая, АВТОВАЗ показал 6 автомобилей. Наибольший интерес у специалистов, посетивших выставку вызвали автомобили LADA 4x4 «Форс-Комдив» и LADA Priora ППС.

Кроме этих автомобилей были представлены: серийный модернизированный автомобиль LADA 4x4 - базовый для модификаций специального назначения; «медицинский» LADA 4x4 (производит ООО «Моторика»), предназначенный для перевозки больных и пострадавших в условиях бездорожья; «аварийно-спасательный» LADA 4x4 (производит ООО «ПСА ВИС-АВТО») для проведения спасательных работ подразделениями МЧС; серийный автомобиль LADA Kalina для служб МВД.

LADA 4x4 «Форс-Комдив» производит ОАО «ПСА Бронто». Это специальный бронированный автомобиль предназначен для командного воинского состава, выпускается в 5 или 4-местном вариантах. Класс защиты по ГОСТ Р 50963-96 – может быть «2» или «3».

LADA Priora ППС - автомобиль патрульно-постовой службы милиции на базе LADA Priora, дооборудованный в соответствии с требованиями МВД России.

Министр внутренних дел РФ Р.Г. Нургалиев, посетивший выставку, отметил дополнительное оборудования для автомобиля LADA Priora ППС и приемлемую стоимость этого автомобиля с учетом всех дополнительных опций. Министр МЧС С.К.Шойгу обратил внимание на «аварийно-спасательный» вариант LADA 4x4.

По данным агентства «АВТОСТАТ», в 2009 году АВТОВАЗ поставил государственным структурам России более 10 тысяч автомобилей LADA. В этом году АВТОВАЗ может снова стать одним из участников федеральной программы безопаности дорожного движения. В 2009 году АВТОВАЗ уже участвовал в реализации федерального проекта , поставив партию автомобилей семейства LADA Samara для подразделений МВД.