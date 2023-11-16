LADA 2114 в октябре стала самым популярным автомобилем с пробегом

В середине осени на вторичном рынке страны произошла смена лидера. Так, по данным агентства «АВТОСТАТ», самым популярным автомобилем с пробегом в октябре стал хэтчбек LADA 2114 («Самара-2»). Напомним, что в последние 12 месяцев (с октября 2022-го по сентябрь 2023-го) наибольшие предпочтения среди б/у машин россияне отдавали Ford Focus.

В октябре нынешнего года «четырнадцатая» модель была куплена в количестве 10,5 тыс. экземпляров, что позволило занять ей первую строчку в рейтинге. Соответственно Ford Focus с результатом 10,2 тыс. единиц опустился на вторую ступень. Далее следуют корейские модели Kia Rio и Hyundai Solaris, которые за месяц разошлись тиражом в 9,3 тыс. и 9,1 тыс. подержанных автомобилей соответственно. Замкнула ТОП-5 вазовская «семерка» (9,1 тыс. шт.).

Всего же в октябре жители нашей страны приобрели 489,1 тыс. легковых машин с пробегом. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 11,9% больше, чем год назад, но на 4% меньше, чем в сентябре. Более подробно об этом читайте здесь.

Фото: Avito