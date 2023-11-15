«Автодом» и «АвтоСпецЦентр» отказались от параллельного ввоза иномарок

Дилерские холдинги «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» перестанут поставлять в Россию на продажу автомобили путем параллельного импорта. Такое решение принято из-за ограничений по поставкам, снижения потребительского спроса на такие машины и роста стоимости импорта из Европы, рассказали «Газете.Ru» в объединенной пресс-службе компаний.

«В дальнейшем, в связи с ограничениями по поставкам и росту стоимости параллельного импорта премиальных автомобилей из Европы, поставки будут штучными, и мы переориентируем приоритеты на развитие официальных поставок китайских электромобилей и гибридных авто. Важно, что при этом мы сохраним сервисные мощности, поставку запчастей и выполнение обязательств перед клиентами европейских марок в полном объеме еще длительный период», — заявила директор по коммуникациям группы компаний Анна Уткина.

По ее словам, в обоих холдингах считают, что премиальные европейские марки по-прежнему не имеют альтернативы на рынке. Чтобы пробудить интерес клиентов к ним, дилеры устроят «тотальную распродажу» складов автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. В 2023 году самыми популярными ввезенными по параллельному импорту автомобилями были модели Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 1 августа 2023 года в России был увеличен утилизационный сбор на автомобили и автобусы, ввозимые для последующей перепродажи. Индексация коснулась ввоза импортных новых и б/у автомобилей юридическими лицами, однако не затронуло физических лиц, ввозящих автомобили с объемом двигателя до 3 л для личного пользования. Для таких граждан продолжает действовать механизм уплаты утильсбора по льготному тарифу – 3,4 тыс. рублей за новые автомобили до 3 лет и 5,2 тыс. рублей за автомобили старше 3 лет.

Ставка утилизационного сбора индексирована в среднем в 1,7 – 3,7 раза на легковые машины (в зависимости от объема двигателя), в 2,5-3,4 раза на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза на грузовики. Утильсбор на автобусы увеличится в среднем в 2,2 – 4,8 раза (в зависимости от объема двигателя), на электробусы – в 8,7 раз. Индексация подразумевается в отношении как новых, так и б/у транспортных средств, импортируемых в Россию после 1 августа 2023 года.

Между тем, правительство утвердило установление единых ставок для расчета утилизационного сбора на транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа и электромобили. Соответственно, для расчета суммы утильсбора на автомобили с такими установками будут применяться коэффициенты, уже установленные для электромобилей. Напомним, ранее утильсбор для машин с гибридными двигателями рассчитывался как для автомобилей с ДВС, ставки для которых выше, чем для электрокаров. В настоящее время для электромобилей действует ставка 1,63 для новых транспортных средств (возрастом до трех лет) и 6,1 – для транспортных средств, которые выпущены более трех лет назад. Базовый коэффициент при расчете утильсбора составляет 20 тыс. рублей. Одинаковые коэффициенты действуют как на автомобили, ввезенные как физлицом, так и юрлицами.

Фото: «АвтоСпецЦентр»