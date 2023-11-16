Москва и Санкт-Петербург договорились о сотрудничестве в области развития электротранспорта

Правительство Москвы и правительство Санкт-Петербурга в рамках XVII Международного форума «Транспорт России» подписали соглашение о сотрудничестве в целях повышения доли использования электротранспорта, развития зарядной инфраструктуры, а также наращивания потенциала электромобильных кластеров в обоих городах. Соглашение подписывается на срок 49 лет, говорится в совместном заявлении сторон. В целях реализации соглашения в правительстве каждого города будут созданы рабочие группы и определен конкретный план мероприятий по решению указанных в соглашении вопросов.

Соглашение открывает новую главу в сотрудничестве автомобильной промышленности двух мегаполисов. Центральная тема соглашения – развитие кооперации российских производителей электротранспорта, поставщиков комплектующих, в том числе привлечение профильных научно-исследовательских организаций и вузов для производства электротранспортных средств в Москве и Санкт-Петербурге.

«Совместными усилиями будем развивать проекты в области унификации компонентной базы электротранспорта и выводить российский автопром на новый уровень. Санкт-Петербург обладает рядом собственных уникальных компетенций. Прежде всего, это проект «Обуховского завода» по организации производства легковых, грузовых автомобилей и электромобилей под брендами «ENEVA» и «БАЗ», – отметил вице-губернатор Санкт‑Петербурга Кирилл Поляков.

«Сегодняшним соглашением мы с коллегами из Санкт-Петербурга договорились о том, что постараемся максимально унифицировать наши транспортные системы – все комплектующие, которые мы используем как для городского, так и для легкового транспорта, а также зарядные станции. Это позволит российским автопроизводителям получить более широкий рынок, более унифицированные компоненты для производства. Мы уверены, что это поможет снизить себестоимость выпускаемой продукции», – сообщил Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» по состоянию на 1 июля 2023 года, среди субъектов РФ крупнейшим парком электромобилей обладает Москва (5164 шт.), на долю которой приходится 20% от общего количества. Иными словами, в столице зарегистрирован каждый пятый электрокар. Санкт-Петербург занимает шестое место в региональном рейтинге с показателем 1265 электромобилей. Всего в России насчитывается около 26 тысяч электромобилей.