Рынок автомобилей с пробегом в октябре опустился ниже отметки в 500 тысяч единиц

В октябре 2023 года россияне купили почти 490 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», объем вторичного рынка в нашей стране впервые за полгода составил менее полумиллиона машин.

Напомним, что за период с мая по сентябрь нынешнего года в России ежемесячно покупалось более 500 тысяч подержанных автомобилей, причем в августе этот показатель достиг максимума (551,3 тыс. шт.) и стал рекордным с ноября 2021-го.

Но с осени вторичный рынок пошел на убыль – в сентябре его объем по отношению к августу снизился на 8%. А в октябре б/у машин уже было куплено на 4% меньше, чем в сентябре.

Впрочем, если сравнивать октябрьский показатель рынка автомобилей с пробегом с тем, что был год назад (в октябре 2022-го), то тут наблюдается рост – на 12%.

По итогам же 10 месяцев 2023 года жители РФ приобрели 4,82 млн подержанных легковых машин. Это на 22% больше, чем в январе – октябре прошлого года.

О том, какие марки и модели оказались самыми популярными на вторичном рынке как в октябре, так и с начала года, вы можете узнать здесь.

Фото: АВТОСТАТ