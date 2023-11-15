Эксперты назвали автомобили, у которых изменились цены в первой половине ноября

Благодаря мониторингу, проведенному специалистами сайта «Цена Авто», стало известно, у каких брендов, официально представленных в России, изменились цены на новые автомобили с 1 по 15 ноября 2023 года.

Так, бестселлер российского рынка – LADA Granta – стал дороже на 64 тыс. рублей. Это коснулось седанов и лифтбеков данного семейства (кроме начальных версий). Прибавка в цене по ним составила от 6,4% до 8,7%. Кросс-версия «Гранты» подорожала на 79 тыс. рублей (плюс 7,8 – 9,1%), а ее «спортивные» модификации – на 84 тысячи (плюс 6,5 – 8,8%). Сильнее же всего в семействе Granta прибавили в цене ее коммерческие версии (фургон и бортовая платформа) – на 94 тысячи (плюс 6,0 – 8,3%). Седаны LADA Vesta (кроме базовой комплектации с 90-сильным мотором) и Vesta Cross стали дороже на 83– 91 тыс. рублей (плюс 4,6 – 6,4%). Примерно на столько же (85 – 91 тыс. рублей) подорожало все семейство внедорожника LADA Niva Legend, в том числе и его коммерческие версии (плюс 5,2 – 9,3%). А самую большую прибавку в цене получил внедорожник LADA Niva Travel – 106 тысяч или от 7,7% до 9,7%.

Еще один отечественный бренд – Evolute – повысил цены на две свои модели. Если электрокроссовер i-JOY стал дороже на 505 тыс. рублей (+14,5%), то i-SKY – на 375 тысяч (+8,1%). Подорожали и автомобили китайской марки Skywell, которая представлена двумя кроссоверами – электрическим ET5 и гибридным HT-i. Первый из них прибавил в цене 100 – 600 тысяч (плюс 2,0 – 12,0%), а второй – 200 – 460 тысяч (плюс 4,5 – 11,5%).

Кроссовер GAC GS8 второго поколения получил ценовую прибавку от 300,7 тыс. до 302,7 тыс. рублей, что соответствует удорожанию в 7,3 – 8,6%. Пикап Dongfeng DF6 стал дороже в двух комплектациях из трех имеющихся: начальная версия Comfort прибавила в цене 10 тыс. рублей (+0,3%), а топовая Luxury – 50 тысяч (+1,3%). А кроссовер Forthing T5 Evo с 1,5-литровым турбодвигателем (197 л.с.) и 7-ступенчатым «роботом» в исполнении Premium подорожал на 50 тыс. рублей (+1,5%).

Отдельно стоит отметить, что покупка автомобилей «УАЗ» у официальных дилеров теперь обходится дороже. Как сообщала недавно пресс-служба УАЗа, в связи с неконтролируемым ростом стоимости доставки готовых автомобилей по территории России предприятие вынуждено было ввести с 1 ноября частичную компенсацию стоимости доставки машин до дилерских центров в размере 50 тысяч рублей. Таким образом, при покупке у дилеров автомобили «УАЗ» будут стоить дороже на 50 тысяч рублей (плюс 2,4 – 3,8% в зависимости от модели). Это не относится лишь к «Юбилейной серии» линейки СГР и внедорожнику «Патриот» в комплектации «Комфорт». При этом официальная рекомендованная розничная цена (РРЦ) всех моделей российского бренда остается без изменений – по ней можно приобрести автомобили «УАЗ» напрямую с завода.

Два бренда из КНР отметились снижением цен на свои автомобили. Так, у Chery бизнес-седан Arrizo 8 во всех комплектациях стал дешевле на 149,9 тыс. рублей, т.е. на 4,0 – 4,2%. Кроссовер Chery Tiggo 4 PRO подешевел на 3,0 – 5,8%, причем в четырех комплектациях его стоимость уменьшилась на 79,9 тыс. рублей, а в двух – на 129,9 тысячи. Седан OMODA S5 в стартовой комплектации Life потерял в цене 70 тысяч рублей (-3,0%), а в версиях Tech и Ultra – 80 тысяч (минус 3,3% и 3,0% соответственно).

Фото: АВТОСТАТ