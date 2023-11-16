Renault готовит дешевый электрокар к 2026 году

Компания Renault выведет на рынок электрический сити-кар с доступной ценой, который по габаритам уступит возрожденному R5. Местом производства новинки был выбран завод в городе Ново-Место в Словении, где уже выпускается электрический Renault Twingo.

Как пишет портал Motor.ru, Renault намерена ускорить развитие электрической линейки моделей на фоне растущей конкуренции со стороны Китая. Для этого Renault Group создала электромобильное подразделение Ampere, которое до конца десятилетия разработает шесть электрических моделей. Одной из них будет недорогой городской автомобиль компактных размеров, его появление на рынке ожидается в 2026 году. В планах Ampere – увеличение объемов производства электромобилей до 600 тысяч в 2026 году и до миллиона в 2031-м.

Для сравнения, в 2022 году, когда Renault имела в своем арсенале такие электрические модели, как Megane и Kangoo, она продала менее 50 тыс. электрокаров. В 2024 году линейка пополнится еще несколькими «зелеными» автомобилями – Scenic и R5. А в 2025-м к ним присоединится и возрожденный R4.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Группа Renault раскрыла план развития за пределами Европы до 2027 года. Сегодня главные внешние рынки для марки Renault – это Бразилия, Турция, Индия, Южная Корея и Колумбия, в укрепление позиций здесь и в ряде других развивающихся стран Renault Group намерена инвестировать 3 млрд евро и представить восемь новых моделей в течение ближайших четырех лет. Цель – удвоить к 2027 году чистую выручку на единицу продукции.

Среди перспективных моделей – субкомпактный кроссовер Renault Kardian для Латинской Америки и Африки. Особняком стоят новинки Renault для Южной Кореи – здесь французская марка обещает престижные модели классов D и E, в основу которых ляжет модульная платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная компанией Volvo Cars еще в прошлом десятилетии. Новинки Renault для Южной Кореи будут гибридными, в том числе полноприводными, первая модель дебютирует в следующем году.

Кроме того, недавно был представлен концептуальный пикап Renault Niagara, чья серийная версия, скорее всего, придет на смену бразильскому пикапу Renault Oroch, сделанному на базе «первого» Duster. Несложно догадаться, что Renault Niagara – это прямой родственник европейского Dacia Duster следующего поколения и более крупного кроссовера Dacia Bigster, у них тоже будет гибридный полный привод.

Фото: Renault