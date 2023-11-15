АВТОВАЗ в 2023 году планирует выпустить рекордные 200 тысяч LADA Granta | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ в 2023 году планирует выпустить рекордные 200 тысяч LADA Granta

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АВТОВАЗ в 2023 году планирует выпустить рекордные 200 тысяч LADA Granta

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АВТОВАЗ по итогам 2023 года планирует произвести более 200 тыс. автомобилей LADA Granta. Об этом агентству «ТАСС» сообщил президент компании Максим Соколов, отметив, что в конце 2024 года планируется выпустить новый автомобиль LADA Iskra, который со временем придет на замену Granta.

Напомним, в настоящее время АВТОВАЗ ведет разработку нового семейства сегмента «В» на глобальной платформе XJO. Новое семейство, которое получит название LADA Iskra, будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. При этом LADA Iskra будет представлена на рынке параллельно с более компактной и бюджетной LADA Granta и со временем полностью заменит эту модель в линейке АВТОВАЗа: производство LADA Granta планируется завершить к 2027 году.

По итогам десяти месяцев 2023 года в России было продано 164216 автомобилей LADA Granta, что в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате вазовский «бюджетник» остается самой популярной моделью на российском авторынке.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазпроизводствоladalada granta

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