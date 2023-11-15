АВТОВАЗ в 2023 году планирует выпустить рекордные 200 тысяч LADA Granta

АВТОВАЗ по итогам 2023 года планирует произвести более 200 тыс. автомобилей LADA Granta. Об этом агентству «ТАСС» сообщил президент компании Максим Соколов, отметив, что в конце 2024 года планируется выпустить новый автомобиль LADA Iskra, который со временем придет на замену Granta.

Напомним, в настоящее время АВТОВАЗ ведет разработку нового семейства сегмента «В» на глобальной платформе XJO. Новое семейство, которое получит название LADA Iskra, будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. При этом LADA Iskra будет представлена на рынке параллельно с более компактной и бюджетной LADA Granta и со временем полностью заменит эту модель в линейке АВТОВАЗа: производство LADA Granta планируется завершить к 2027 году.

По итогам десяти месяцев 2023 года в России было продано 164216 автомобилей LADA Granta, что в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате вазовский «бюджетник» остается самой популярной моделью на российском авторынке.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ