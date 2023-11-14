АВТОВАЗ готовит замену LADA Largus

АВТОВАЗ подтвердил работу над новой моделью LADA, которая может стать преемником универсала Largus. Об этом сообщил первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию АО «АВТОВАЗ» Евгений Шмелёв, отметив, что новинка, а также кроссовер на базе LADA Vesta будут совсем другими и по внешнему виду, и по внутреннему пространству. По неофициальным данным, преемник «Ларгуса» появится в дилерских центрах в лучшем случае не раньше конца 2025 года, пишет «Российская газета».

Напомним, в августе АВТОВАЗ завершил производство LADA Largus в Тольятти, выпустив «прощальную» партию из 650 автомобилей. В это число также вошли машинокомплекты для наладки технологического оборудования на производственной площадке в Ижевске, а также для опытной партии электромобилей LADA e-Largus, которая будет собрана на этом предприятии до конца нынешнего года.

Ранее АВТОВАЗ принял решение о переносе производства всего семейства LADA Largus на производственную площадку в Ижевске. Проект переноса планируется завершить во втором квартале 2024 года. Перенос производства LADA Largus связан с планами по загрузке Линии №1 в Тольятти, где в краткосрочной перспективе планируется значительно увеличить производство автомобилей семейства Vesta, а также поставить на конвейер представительский седан LADA Aura и новый кроссовер на платформе Vesta. Таким образом, Линия №1 будет специализироваться на выпуске со-платформенных автомобилей. Перерыв в выпуске Largus также позволит российским поставщикам освоить дополнительную номенклатуру компонентов для повышения технологического суверенитета по этой модели.

Фото: АВТОВАЗ