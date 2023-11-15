Владельцы новых европейских автомобилей столкнулись с блокировками

Владельцы европейских автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту, начали сталкиваться со случаями блокировки. Это происходит при подключении к несертифицированному диагностическому оборудованию, рассказали газете «Известия» источники в крупных дилерских центрах и станциях техобслуживания. Проблема коснулась таких марок, как BMW, Mercedes и Renault.

Напомним, с начала 2022 года многие автомобильные концерны стали отключать диагностическое оборудование и программное обеспечение из-за санкций. Компания BMW была одной из последних, которая пошла на такой шаг – производитель не мог игнорировать новый пакет санкций.

Когда диагностическое оборудование подключается к автомобилю, они начинают обмениваться кодами. Если информация совпадает, то начинается анализ машины, если нет – она блокируется.

«В «гаражных» сервисах нет такого сертифицированного оборудования. Без него не получится установить даже тормозные колодки», – подчеркнул собеседник «Известий».

Случаи блокировки автомобилей, привезенных параллельным импортом, подтвердил источник в крупной сети СТО. По его словам, европейские концерны давно рассматривали идею внедрения в свои машины региональных ограничений и других способов защиты.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volvo Cars официально подтвердила, что в России перестали работать онлайн-сервисы для клиентов марки и фирменных сервисных центров. Как сообщили в глобальном пресс-офисе шведской марки, Volvo отключила для российских клиентов мобильное приложение Volvo Cars, сервис обмена техническими данными с дилерами марки (TIE), а также систему VIDA, с помощью которой сервисные центры могли проводить диагностику неисправностей автомобилей и обновлять программное обеспечение машин. Такое решение в Volvo Cars объяснили требованием соблюдать введенные против России санкции со стороны ЕС. В компании подчеркнули, что ограничения касаются всех автомобилей Volvo, поставленных в Россию, даже если обратиться за сервисной поддержкой в другой стране. Прямой вопрос о том, можно ли считать такое решение отказом в гарантийном обслуживании, в пресс-службе Volvo оставили без ответа.

Фото: АВТОСТАТ