Дилерская сеть Pango до конца года будет расширена до 50 автосалонов

Федеральная автомобильная экосистема Pango Cars за два месяца открыла 22 дилерских центра в 9 городах под собственным брендом Pango. В планах компании сформировать индивидуальную дилерскую сеть из 50 центров до конца 2023 года и продолжить развитие в 2024 году, сообщает пресс-служба компании.

Современные шоу-румы, отвечающие стандартам бренда Pango Cars, предлагают клиентам широкий выбор автомобилей с пробегом всех марок и моделей, которые проходят предварительный отбор, включающий в себя юридическую проверку и диагностику. Специалисты по контролю технического состояния проверяют автомобиль по 129 пунктам, включая оценку состояния стекол, кузова, краски, колесных дисков и обивки салона. Автомобили с деформацией несущих элементов и нарушением геометрии кузова исключены для участия в программе Pango Select. Следующим шагом являются предпродажное обслуживание, а также комплекс химчистки и полировки, включающую в себя химчистку салона, мойку подкапотного пространства, антибактериальную обработку систем вентиляции и кондиционирования автомобиля. На каждый сертифицированный автомобиль оформляется сертификат постгарантийной поддержки сроком на 1 год или достижения пробега 30 тыс. км, с покрытием, практически аналогичным заводской гарантии.

«Важными преимуществами для клиентов Pango Cars являются приобретение проверенного автомобиля с пробегом с постгарантийной поддержкой, с возможностью оформления автокредита или рассрочки, страхового полиса КАСКО стоимостью от 25 тыс. рублей. Другими словами, покупатели автомобилей с пробегом получают весь спектр услуг и возможностей, аналогичных приобретению нового автомобиля у официального дилера», – отмечает руководитель проекта Pango Cars Антон Ганжа.

Онлайн-витрина автомобилей с пробегом pangocars.ru предоставляет клиентам широкий выбор автомобилей с пробегом исключительно от проверенных официальных дилеров, что исключает возможные риски со стороны недобросовестных продавцов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене «двойного НДС» при перепродаже между дилерскими центрами автомобилей и мотоциклов с пробегом. По мнению автодилеров, это будет способствовать росту доли официального рынка автомобилей с пробегом России.

О том, как отмена «двойного НДС» повлияет на конечную стоимость автомобилей с пробегом у дилеров, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».



Фото: Pango Cars