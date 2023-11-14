OMODA вошла в пятерку самых популярных марок на рынке РФ

За 10 месяцев 2023 года в России было реализовано 34 335 новых автомобилей OMODA, что позволило китайскому бренду занять пятое место среди всех участников рынка. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Отметим, что по итогам 8 месяцев OMODA еще находилась на седьмой позиции марочного рейтинга. За счет сентябрьских продаж ей удалось подняться на строчку выше, а благодаря результатам октября – уже войти в ТОП-5.

При этом выше OMODA располагаются только LADA (260 101 шт.), Chery (94 284 шт.), Haval (81 981 шт.) и Geely (69 384 шт.). Также в десятку самых популярных брендов в январе – октябре нынешнего года попали EXEED (34 078 шт.), Changan (33 374 шт.), Kia (29 694 шт.), Hyundai (22 736 шт.) и Toyota (20 126 шт.).

Эксперты агентства отмечают, что бестселлером OMODA на российском рынке является кроссовер C5, объем реализации которого за 10 месяцев составил 29 706 единиц. Это составляет 86,5% от всех продаж марки.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ