УАЗ нашел партнеров для организации сборки на Кубе

История организации производства автомобилей Ульяновского автозавода на Острове свободы, похоже, получила долгожданное продолжение. В рамках прошедшей недавно в кубинской столице 39-й Международной Гаванской Ярмарки FIHAV 2023 представители УАЗа провели встречу с министром транспорта Кубы, который подтвердил интерес республики к реализации данного плана.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на свои источники, компания «Эхо-Экспорт», официальный дистрибьютор бренда УАЗ на Кубе, подписала меморандум о создании международной коммерческой ассоциации с местным предприятием EISA и сборке моделей УАЗ на острове (речь идет об СГР и УАЗ «Патриоте»). Все юридические формальности планируется закрыть уже к середине декабря, после чего стороны приступят к подготовке поставок необходимого оборудования и машинокомплектов.

Помимо этого, успехом увенчались и переговоры по созданию аналогичной ассоциации еще с одним кубинским предприятием – Unión de Industria Militar (UIM). В данном случае открытие компании запланировано на первый квартал 2024 года, по предварительной информации, собирать на второй площадке намерены коммерческий грузовик УАЗ «Профи».

Напомним, Ульяновский автозавод возобновил серийные поставки автомобилей на Кубу в марте 2019 года после того, как внедорожники УАЗ «Патриот» и «Пикап», легкий грузовик УАЗ «Профи» успешно прошли испытания в Институте транспорта Кубы. За всю историю экспорта Ульяновский автозавод поставил в эту республику более 30 тыс. автомобилей, которые используются в армии, полиции, медицине и различных отраслях народного хозяйства.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод в ближайшее время приступит к поставкам автомобилей в Гану. Соответствующее решение было принято по результатам недавнего официального визита на УАЗ делегации западноафриканской группы компаний Jospong. Первую тестовую партию УАЗ «Пикап» планируется отправить заказчикам до конца года. Позже стороны вернутся к вопросу организации сборочного предприятия на территории Ганы, который в настоящий момент находится в стадии проработки.

Фото: УАЗ