«Соллерс» локализует производство автокомпонентов в Ульяновске

Группа «Соллерс» локализует на индустриальной площадке УАЗа производство автокомпонентов для автомобилей как своей линейки, так и сторонних производителей. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, уточнив, что речь идет о локализации производства в Ульяновске подушек безопасности, электронных блоков управления системой безопасности, рулевого колеса и ремней безопасности как для семейства автомобилей группы «Соллерс», так и для ГАЗа и «Москвича».

Как пишет «РБК» со ссылкой на свои источники, проект будет реализован совместно с китайским партнером (кто именно, не уточняется) на основе его технологий, рассматривается также создание совместного предприятия (СП) с ним. Объем инвестиций в проект на первом этапе составит примерно 1,5 млрд рублей – деньги компания планирует привлечь за счет займа от Фонда развития промышленности. В ФРП при этом подтвердили интерес «Соллерс» в льготном займе на сумму 1,2 млрд рублей.

По словам собеседников «РБК», знакомых с планами «Соллерса», проектом предусмотрен высокий уровень локализации производства. Например, для рулевого колеса будут локализованы все базовые материалы, включая магниевый сплав для каркаса руля, пену и кожу. По подушкам безопасности рассматривается локализация материалов для раскроя и пошива подушек, при производстве электронных блоков управления предусмотрены изготовление печатной платы и разработка российского ПО.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», дочернее общество ПАО «Соллерс» – «Соллерс Производство Трансмиссий» – получит льготный заем в размере 564 млн рублей на локализацию производства 6-ступенчатой механической коробки передач на индустриальной площадке Заволжского моторного завода. Привлеченные средства займа ФРП будут направлены на закупку оборудования для цеха сборки коробок передач, линии механической обработки корпусных деталей МКПП, а также серийной литейной оснастки. Группа «Соллерс» запустит серийное производство МКПП в Заволжье во втором квартале 2024 года. На предприятии будет осуществляться сборка и тестирование МКПП, планируется локализовать технологические операции по литью и механической обработке картеров, в дальнейшем рассматривается локализация всех основных деталей МКПП.

Общий объем производства по проекту составит 7 тыс. штук в 2024 году с последующим ростом до 50 тыс. штук в год. Новые МКПП получат легкие коммерческие автомобили и пикапы Sollers, автомобили бренда УАЗ. Также в планах компании – установка локализованных коробок передач на другие отечественные автомобили. По итогам реализации проекта будет создано около 100 рабочих мест.

Фото: «Соллерс»