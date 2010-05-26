Российские автопроизводители второй год подряд не выплачивают дивиденды

Российские автопроизводители не будут выплачивать дивидендов по итогам 2009 года. АВТОВАЗ, ГАЗ и КАМАЗ отказались от выплаты вознаграждения, поскольку в прошлом году несли миллиардные убытки. УАЗ, сумевший по итогам 2009 года получить прибыль, направит ее на развитие предприятия. Стоит отметить, что год назад российские автопроизводители также не выплачивали дивиденды по своим акциям.

Так, прошедший недавно совет директоров ОАО «ГАЗ» рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды в связи с отсутствием чистой прибыли за 2009 год. Как сообщалось ранее, чистый убыток ГАЗа по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2009 год вырос на 15,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 3 млрд. 865 млн. 710 тыс. рублей.

Совет директоров ОАО «КАМАЗ» также рекомендовал акционерам принять решение не выплачивать дивиденды за предыдущий год. «В связи с отсутствием прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» в 2009 году дивиденды по акциям ОАО КАМАЗ» не выплачивать», – говорится в рекомендациях совета директоров. Напомним, чистый убыток КАМАЗа по РСБУ за 2009 год составил 4 млрд. 174 млн. рублей против чистой прибыли годом ранее.

Как сообщалось ранее, АВТОВАЗ и УАЗ также отказались от вознаграждения по итогам 2009 года. Совет директоров АВТОВАЗа принял соответствующее решение в связи с финансовыми результатами компании – АВТОВАЗ в прошлом году увеличил чистый убыток по РСБУ до 38,5 млрд. рублей против 6,7 млрд. рублей в 2008 году. А Ульяновский автозавод, как и годом ранее, направит всю чистую прибыль в 868 тысяч рублей на развитие предприятия.