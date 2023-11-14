Представлен электрический лифтбек Polestar 5

В рамках прошедшего в США Polestar Day состоялась презентация нового лифтбека Polestar 5, созданного по мотивам концепта Precept 2020 года. Производство новинки начнется в 2024 году, а в продажу Polestar 5 поступит в середине будущего года по цене около 100 тыс. долларов.

Как пишет «Российская газета», Polestar 5 построен на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture) холдинга Geely, а его кузов изготовлен в основном из алюминия. Автомобиль получил светодиодные фары и фонари, панорамную крышу, «утопленные» в двери ручки и низкопрофильные шины.

Характеристики известны по-прежнему лишь для топовой версии, которая оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 884 л.с. и 900 Нм. Запас хода на одной подзарядке составляет 480 км. При этом для Polestar 5 анонсирована так называемая технология экстремально быстрой зарядки, которая не приводит к деградации аккумулятора: 5 минут – 160 км.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», китайская компания Zeekr, принадлежащая автоконцерну Geely, опубликовала фотографии своего премиального электрического седана под названием Zeekr 007. Премьера новинки состоится на автосалоне в Гуанчжоу 17 ноября, а продажи стартуют до конца нынешнего года. «Семерка» присоединится к большому лифтбеку Zeekr 001, минивэну Zeekr 009 и компактному кроссоверу Zeekr X.

Фото: www.autohome.com.cn