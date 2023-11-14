LADA Vesta стала 10-миллионным автомобилем с «ЭРА-ГЛОНАСС»

LADA Vesta нового поколения стала 10-миллионным автомобилем, подключенным к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС». Восемь лет назад именно Vesta стала первым серийным транспортным средством в России, в базовом оснащении которого было устройство вызова экстренных оперативных служб, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Такая кнопка SOS, подключенная к «ЭРА-ГЛОНАСС», с 2017 года является обязательной частью конструкции новых и ввозимых на территорию страны автомобилей, отвечающих современным требованиям безопасности.

«Уже на этапе проектирования в LADA Vesta была заложена возможность использования передовой российской системы «ЭРА-ГЛОНАСС», а сегодня все наши машины оснащаются этим необходимым инструментом обеспечения безопасности водителя и пассажиров», – подчеркнул президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Напомним, что продажи LADA Vesta нового поколения стартовали в мае 2023 года. Внешний вид автомобиля отличается новым дизайном радиаторной решетки, новой полностью светодиодной оптикой и более рельефным дизайном бамперов. Что касается интерьера, на передней панели и подлокотниках применено мягкое покрытие. Изменены кнопки и органы управления. Повышена практичность салона, в частности, на обивке задних дверей появились карманы под напитки, а для переднего пассажира предусмотрена ниша для мобильного телефона, который можно подзарядить от отдельной USB-розетки.

В октябре LADA Vesta обновила свой максимум продаж с марта 2022 года – в прошлом месяце было продано 9034 таких машин, согласно данным АВТОВАЗа. По итогам десяти месяцев 2023 года на российском рынке реализовано 33415 автомобилей LADA Vesta нового поколения.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АО «ГЛОНАСС» – оператор государственной системы экстренного вызова «ЭРА-ГЛОНАСС» – предложило создать в Китае систему аварийного оповещения на транспорте. Компания готова поделиться опытом внедрения и развития в России госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» – первого в мире подобного решения национального охвата. Перспективный проект станет примером самого массового применения спутниковых систем «ГЛОНАСС» и BeiDou (китайской навигационной спутниковой системы) на транспорте, позволит повысить безопасность, сохранить жизни и здоровье миллионов автомобилистов в Китае. По словам генерального директора компании Алексея Райкевича, у китайской стороны уже есть заинтересованность, и АО «ГЛОНАСС» прорабатывает дальнейшие переговоры.

Фото: АВТОВАЗ