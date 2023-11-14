Авторынок Казахстана в октябре преодолел 150-тысячную отметку

В Казахстане по итогам октября продано 18 187 новых легковых и коммерческих автомобилей, что на 69% выше показателя годичной давности. За десять месяцев 2023 года жители республики приобрели 156 288 машин – на 58,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечают в «Казахстанском автомобильном союзе», в октябре продажи новых автомобилей в Казахстане перешагнули порог 150 тыс. единиц, что уже превышает показатели всего прошлого года. Результаты 2023 года станут рекордными для автомобильного ритейла страны: по прогнозам «ҚАО» будет продано порядка 190 тыс. новых автомобилей. Однако уже в первом квартале в будущего года рост замедлится, во многом это будет зависеть от изменений конъюнктуры рынка, при этом количество предложения и вариантов покупки автомобилей со стороны официальных автодилеров увеличится.

Лидером на казахстанском авторынке в октябре стала Chevrolet, результат которой составил 3 821 автомобиль (+21,8%). Второе место заняла Hyundai, увеличившая реализацию на 65,4% до 3 428 машин. Третью строчку занимает Kia – автомобили этой марки разошлись в количестве 2 386 экземпляров (+69,5%). Далее следует Chery с показателем 1 204 проданных машины (+79,7%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Toyota, чьи дилеры реализовали 1 184 автомобиля (+78%).

Фото: chevrolet.kz