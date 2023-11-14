Zeekr показал свой первый седан 007

Китайская компания Zeekr, принадлежащая автоконцерну Geely, опубликовала фотографии своего премиального электрического седана под названием Zeekr 007. Премьера новинки состоится на автосалоне в Гуанчжоу 17 ноября, а продажи стартуют до конца нынешнего года. «Семерка» присоединится к большому лифтбеку Zeekr 001, минивэну Zeekr 009 и компактному кроссоверу Zeekr X.

Как пишет портал «Колеса.ру», в отличие от прочих моделей Zeekr, которые внешне так или иначе перекликаются с автомобилями Lynk & Co (совместный проект Geely и Volvo), первый седан марки получил полностью оригинальный облик. Особенности дизайна Zeekr 007 – оформленные в виде тонких полосок фары и фонари, безрамочные двери (к слову, ручек на них не видно) и полностью стеклянная крыша. Кроме того, над головной оптикой имеется табло (его в Zeekr называют «световой панелью»), а у основания заднего стекла разместилась светящаяся надпись с названием марки.

Известно, что седан построен на платформе PMA2+, которая представляет собой доработанную версию «тележки» SEA (на SEA построены все актуальные модели Zeekr). По предварительным данным, длина Zeekr 007 равна 4865 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1450 мм, колесная база – 2928 мм.

Седан имеет 800-вольтовую электросистему, переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах и автопилот с тремя лидарами (один из них установлен над лобовым стеклом). А вот об электромоторах информации пока нет. Вполне вероятно, что Zeekr 007 предложат с полным приводом, то есть с двухмоторной установкой.

Главным конкурентом Zeekr 007 считается BYD Seal, хотя в самой компании в числе соперников новинки рассматривают Tesla Model S.

Zeekr – это суббренд холдинга Geely, который выпускает премиальные электромобили среднего ценового сегмента. На сегодняшний день линейка представлена тремя моделями: лифтбеком 001, минивэном 009 и кроссовером X. В соответствии с заданной стратегией, свои высокотехнологичные транспортные средства с нулевым уровнем выбросов в окружающую среду представят и другие автопроизводители, входящие в группу Geely, включая Volvo, Lynk&Co, Polestar, LEVC, Geometry и Lotus. Это позволит расширяться в различных сегментах рынка, предлагая потребителям широкий ассортимент электрифицированной продукции и уникальных бизнес-предложений. С ускорением внедрения холдингом Geely новых, ставших востребованными транспортных технологий и услуг мобильности, компания реализует эффективный план по электрификации всех своих дочерних брендов. Компания планирует увеличение до 40% и выше доли продаж автомобилей на новых источниках энергии (включая бренд Zeekr) от общего объема продаж к 2025 году.

Фото: Zeekr