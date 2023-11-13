«Москвич» попал в ТОП-10 российского авторынка | АВТОСТАТ

«Москвич» попал в ТОП-10 российского авторынка

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«Москвич» попал в ТОП-10 российского авторынка

Обзор рынка новых легковых автомобилей в России
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По итогам второй недели ноября (45-я в 2023 году) в России было реализовано 416 новых автомобилей «Москвич». Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это позволило отечественному бренду войти в десятку лидеров российского рынка.

В марочном рейтинге лидерство по-прежнему сохраняет российская LADA, продажи которой с 6 по 12 ноября составили 8258 легковых машин. Далее следуют китайские Haval (3084 шт.), Chery (3006 шт.), Geely (2346 шт.), Changan (1594 шт.), OMODA (1009 шт.) и EXEED (982 шт.).

Восьмую позицию заняла корейская марка Kia с показателем 436 единиц. На девятом месте оказался китайский TANK (420 шт.). Замкнул ТОП-10, как уже сообщалось выше, «Москвич» (416 шт.).

Напомним, что отечественный бренд впервые попал в десятку лучших на четвертой неделе мая (21-я в нынешнем году). Таким образом, спустя почти полгода ему удалось повторить это достижение.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ

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Источник: АВТОСТАТ

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