«Москвич» попал в ТОП-10 российского авторынка

По итогам второй недели ноября (45-я в 2023 году) в России было реализовано 416 новых автомобилей «Москвич». Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это позволило отечественному бренду войти в десятку лидеров российского рынка.

В марочном рейтинге лидерство по-прежнему сохраняет российская LADA, продажи которой с 6 по 12 ноября составили 8258 легковых машин. Далее следуют китайские Haval (3084 шт.), Chery (3006 шт.), Geely (2346 шт.), Changan (1594 шт.), OMODA (1009 шт.) и EXEED (982 шт.).

Восьмую позицию заняла корейская марка Kia с показателем 436 единиц. На девятом месте оказался китайский TANK (420 шт.). Замкнул ТОП-10, как уже сообщалось выше, «Москвич» (416 шт.).

Напомним, что отечественный бренд впервые попал в десятку лучших на четвертой неделе мая (21-я в нынешнем году). Таким образом, спустя почти полгода ему удалось повторить это достижение.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ