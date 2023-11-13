LADA Granta может получить новую бюджетную версию

АВТОВАЗ рассматривает возможность расширения гаммы LADA Granta автомобилями в бюджетной комплектации без подушек безопасности. Об этом порталу «Автоновости дня» сообщили в пресс-службе компании, отметив, что эти автомобили полностью соответствуют действующим в России регламентам и правилам безопасности транспортных средств, и по опыту продаж в прошлом году пользуются высоким спросом у покупателей.

Конкретные сроки возможного появления LADA Granta без подушек безопасности на АВТОВАЗе не уточнили, подчеркнув, что сегодня у дилеров и на складах доступны абсолютно все комплектации модели в полном объеме.

Между тем, первый вице-президент по стратегии и техническому развитию АВТОВАЗа Евгений Шмелёв заявил, что производство автомобилей LADA Granta без подушек безопасности возобновляется в связи с дефицитом комплектующих, вызванным санкциями США в отношении отечественного автопроизводителя, и не исключено, что такой же вариант исполнения придется применить и на автомобилях семейства Vesta.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ отказался от выпуска универсала LADA Granta, который не производится с конца прошлого года, и на сегодняшний день все автомобили распроданы. Возвращение простого универсала LADA Granta на конвейер на АВТОВАЗе считают маловероятным из-за отсутствия спроса на данную модификацию автомобиля. Вероятно, спрос полностью удовлетворяет универсал LADA Granta Cross, производство которого продолжается.

По итогам десяти месяцев 2023 года в России было продано 164216 автомобилей LADA Granta, что в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате вазовский «бюджетник» остается самой популярной моделью на российском авторынке.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ