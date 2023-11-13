Субсидии на выпуск автокомпонентов распространят на автопроизводителей

Минпромторгом России подготовлен проект изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2022 года №1176, регламентирующее предоставление субсидий российским производителям узлов и агрегатов для колесных транспортных средств и специализированной техники. Соответствующие субсидии направлены на обеспечение погашения займов, привлеченных в Фонде развития промышленности. Соответствующий механизм начнет действовать с 1 января 2024 года, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

В соответствии с предлагаемыми изменениями такой механизм будет также доступен тем производителям автомобилей и специализированной техники, которые локализуют производство компонентов на своих площадках. В случае успешной реализации инвестиционных проектов по локализации (в том числе путем модернизации или технического перевооружения существующих производств) инвестор сможет получить целевую субсидию Минпромторга России на погашение всей суммы ранее привлеченного займа ФРП при условии, что средства такого займа были направлены на финансирование части затрат инвесторов на закупку оборудования и лицензий, повышение уровня локализации продукции и освоение производства критически важных для отрасли компонентов в соответствии с утвержденной Стратегией развития автомобильной промышленности Российской Федерации до 2035 года.

Для получения таких целевых субсидий автопроизводителям необходимо четко придерживаться намеченных планов и демонстрировать реальные результаты работы. Проектом постановления также предлагается финансировать из федерального бюджета субсидии на компенсацию части затрат, направленных на реорганизацию производства на площадках ушедших брендов. Такое решение обеспечит необходимый финансовый рычаг для запуска новых проектов и сделает перенос производственных площадок на территорию Российской Федерации экономически более привлекательным по сравнению с прямым импортом автомобилей. Предполагается, что обновлённый механизм также начнет действовать с 1 января 2024 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Минпромторгом РФ подготовлен проект изменений в механизм балльной оценки продукции автомобилестроения. Так, перечень технологических операций, за применение которых при производстве транспортных средств начисляются баллы, будет дополнен критическими технологиями, освоение которых создаст условия для достижения технологического суверенитета отечественной автомобильной промышленности. В соответствии с положениями проекта начисление баллов локализации будет возможно именно за фактическое выполнение технологических операций перечня. Одновременно с этим будет конкретизирован перечень затрат, которые относятся непосредственно к затратам на НИОКР.

Также для сохранения условий доступа продукции отечественных производителей к закупкам для государственных и муниципальных нужд предлагается продление действия соответствующих пороговых значений 2023 года до конца 2024 года (не менее 3200 баллов для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, и не менее 2900 баллов для автобусов).

Фото: «ПСМА Рус»