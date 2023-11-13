В России начались продажи пикапа Sollers ST6

Российские дилеры Sollers начали продажи дизельной версии пикапа Sollers ST6. Стоимость новинки составляет от 2 млн 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Пикап Sollers ST6 представляет собой перелицованную версию китайской модели JAC T6. В настоящее время новинка доступна с дизельным двигателем мощность 136 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода с понижающей передачей.

На выбор покупателям Sollers ST6 предложены две комплектации – Base и Comfort. В базовое оснащение модели, помимо прочего, входят мультифункциональное рулевое колесо, кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, аудиосистему, электрические регулировки боковых зеркал и электростеклоподъемники, а также подогрев передних сидений и задние датчики парковки. Комплектацию Comfort дополняют такие опции, как кожаная отделка руля и сидений, бесключевой доступ с запуском двигателя кнопкой, мультимедийная система с 6 динамиками и большим сенсорным экраном с системой Apple CarPlay / Android Auto и камера заднего вида.

Стандартный набор систем безопасности включает в себя две подушки безопасности, систему напоминания о непристегнутых ремнях, ABS+EBD, ESC и ассистент старта на подъеме.

Кузов Sollers ST6 имеет специальное износостойкое покрытие и внутренние петли для фиксации груза. Автомобиль рассчитан на загрузку до 900 кг, что позволяет беспрепятственно заезжать в центральные районы крупных городов.

Напомним, серийное производство пикапов Sollers ST6 стартовало в сентябре 2023 года на заводе «Автомобильные индустриальные технологии» во Владивостоке.

Как сообщала ранее заместитель гендиректора «Соллерс» Зоя Каика, до конца года планируется выпустить и реализовать до 2 тыс. пикапов Sollers ST6. По ее словам, в перспективе двух-трех лет компания намерена выйти на показатели в пределах 10 тыс. этих машин, в том числе благодаря локализации двигателей и коробок передач, которые будут выпускаться компанией «Соллерс» на предприятиях в европейской части России.

Между тем, в 2024 году на конвейер завода во Владивостоке встанет еще одна модель, однако какая именно – топ-менеджер «Соллерс» не раскрыла. По ее словам, в настоящее время в компании рассматривают различные продукты, которые актуальны для бизнеса клиентов в Сибири и на Дальнем Востоке – в том числе из коммерческого сегмента и спецтехники. Как пояснила Зоя Каика, в дальнейшем планируется специализировать эту площадку на производстве продуктов, которые будут в большей степени востребованы на местном рынке. А вот от планов производить на заводе во Владивостоке кроссоверы «Соллерс» отказался, поскольку в отсутствии субсидий от государства на доставку автомобилей в европейскую часть страны их массовый выпуск на Дальнем Востоке оказался экономически нецелесообразным.

Фото: «Соллерс»