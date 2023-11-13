Российские дилеры не могут избавиться от автомобилей ушедших брендов

Российские дилеры не смогли распродать остатки автомобилей ушедших из страны брендов. Так, на официальном сайте дилера Kia до сих пор можно приобрести седан Cerato и кроссовер Seltos 2022 года выпуска. А у Volkswagen, например, есть в наличии 14 автомобилей Taos и Tiguan в различных комплектациях, пишет газета «Известия». На сайте дилера Skoda висит яркий баннер, предлагающий купить кроссоверы Kodiaq и Karoq из последней партии. Но по нынешним ценам дилеры вряд ли быстро избавятся от остатков – стоимость машин существенно выросла.

«Оставшиеся автомобили данных моделей продаются дороже аналогичных, конкурирующих с ними моделей китайских производителей и стоят уже весьма приличных денег», – рассказал директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров.

Так, Kia Cerato в единственной доступной комплектации Luxe стоит 2,3 млн рублей, за столько же можно приобрести кроссовер Seltos в базовом исполнении. Для сравнения, сейчас цена на новый Geely Coolray в комплектации Flagship составляет 2,1 млн рублей, а на недавно представленный на российском рынке седан Emgrand – в 2 млн рублей. При этом на них распространяется гарантия, и все запасные части имеются в наличии.

В октябре 2023 года в России было реализовано 112 238 новых легковых автомобилей – в 2,6 раза больше, чем годом ранее, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации. По итогам десяти месяцев 2023 года российский авторынок увеличился на 60,1% и составил 829548 машин.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Kia