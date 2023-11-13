В ОАЭ стартовала сборка автомобилей Aurus

Сборка автомобилей Aurus стартовала на производственной площадке в Дубае. Об этом агентству «ТАСС» сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, первой моделью стал седан Aurus Senat, в дальнейшем будет налажен выпуск внедорожника Komendant. Кроме того, сохраняются планы по открытию салона по продаже и кастомизации автомобилей Aurus для покупателей в ОАЭ.

Как рассказал Д. Мантуров, постепенно будет расширяться присутствие бренда Aurus на Ближнем Востоке. По его словам, страны региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка) будут основным экспортным направлением поставок автомобилей Aurus на ближайшую перспективу.

Напомним, Aurus – первый российский автомобильный бренд в категории «люкс». Серийное производство седанов Aurus Senat стартовало в мае 2021-го на заводе в Елабуге, а в конце ноября прошлого года здесь же был налажен выпуск нового люксового внедорожника Aurus Komendant. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ», где в настоящее время продолжается производство спецверсий автомобилей Aurus.

Фото: Aurus