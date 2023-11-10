Импорт легковых автомобилей в Россию вырос почти в 3 раза

За 10 месяцев 2023 года в нашу страну было импортировано 889,4 тыс. легковых автомобилей – в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 60% от этого количества приходится на новые машины (546,8 тыс. шт.), а около 40% – на подержанные (342,6 тыс. шт.). Об этом свидетельствуют данные АО «ППК»*.

Основным поставщиком новых автомобилей в Россию стал Китай. На его долю пришлось около 80% всех поставок. Самыми популярными импортными китайскими брендами являются Chery с долей 23%, Changan (10%), OMODA (9%), Geely (8%) и EXEED (7%).

Также в качестве популярных направлений ввоза новых машин в Россию выступают Казахстан (7,5%), Киргизия (5,8%), Беларусь (2,5%), Армения (1,6%) и ОАЭ (1%). Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что к концу года импорт из Казахстана существенно сократился, а основным «транзитным коридором» пока остается Киргизия.

По автомобилям с пробегом ситуация несколько иная. Тут лидером выступает Япония, доля которой составляет 54%. На втором – месте Армения (14,3%). Далее следуют Беларусь (11,3%), Южная Корея (7,2%), Киргизия (4,6%) и Германия (2,9%).

Наиболее популярной маркой среди импортных автомобилей с пробегом является Toyota с долей 27,4%. За ней идут Honda (16%), Kia (7%), BMW (6,5%), Nissan (6,3%) и Hyundai (5%).

По оценке АО «ППК», всего в 2023 году в Россию будет ввезено порядка 1,1 млн новых и подержанных легковых машин. Это станет абсолютным рекордом за долгие годы. В следующем году, в связи с существенным ростом утилизационного сбора и увеличением объемов внутреннего производства, автомобильный импорт должен немного сократиться.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ