КАМАЗ представил беспилотный самосвал «Робокоп», предназначенный для работы в угольном разрезе.

Как пишет издание «Автопилот», «Робокоп» построен на базе серийного четырехосного карьерного самосвала КАМАЗ-4554 «Атлант 49», который лишен классической кабины. На ее месте установлен модуль футуристичного дизайна с электроникой системы беспилотного вождения.

Грузовик снаряженной массой 23 тонны оснащен 500-сильным турбодизелем КАМАЗ-910.11-500 и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Самосвал имеет кузов объемом 35 куб.м., рассчитанный на перевозку 49 тонн груза.

Новый беспилотный самосвал будет проходить ездовые испытания в реальной эксплуатации в Кемеровской области на одном из местных угольных разрезов. О серийных перспективах «Робокопа» не сообщается.

«Сегодня КАМАЗ работает над рядом проектов по беспилотной технике. В ближайшем будущем компания сможет расширить свою клиентскую базу, включив в семейство высокоавтоматизированных транспортных средств как привычные всем гражданские направления – перевозку пассажиров, грузов, так и узкоспециализированные технические решения», – рассказал ранее заместитель генерального директора КАМАЗа – директор по развитию Ирек Гумеров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», КАМАЗ планирует включить в перспективную гамму K6 тягачи с чисто электрической и водородной силовыми установками. Появление экспериментальной водородной машины намечено на 2025 год. Также стало известно, что магистральный тягач КАМАЗ-54907 сразу проектируется в дизельном, электрическом и водородном исполнении, перспективный «Чистогор» будет как электрическим, так и водородным, а в семействе легких и среднетоннажных грузовиков «Компас» предполагается чисто электрическая версия.

Фото: КАМАЗ