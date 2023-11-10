Электробус оказался в пятерке самых продаваемых автобусов по итогам октября

За октябрь 2023 года в России было реализовано 1071 новый автобус – на 66% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и собственную сегментацию.

40% автобусного рынка пришлось на отечественную марку PAZ. Так, в октябре объем продаж новых «пазиков» составил 426 единиц, что на 70% больше, чем год назад. Далее в рейтинге расположился китайский Yutong (144 шт.; +64%), за ним – российский Volgabus (136 шт.; +72%). Отметку в сотню реализованных автобусов больше не преодолел ни один бренд, но в ТОП-5 сумели войти еще отечественные KAMAZ и LIAZ (72 и 65 шт. соответственно).

В модельном рейтинге по итогам октября три первых места занимают «пазы»: на первой строчке – PAZ 4234 c результатом 170 проданных единиц, на второй – PAZ 3204 (141 шт.), на третьей – PAZ 3205 (91 шт.). А вот четвертое место впервые в этом году занял электробус KAMAZ 6282, показатель которого составил 66 проданных экземпляров. Замыкает ТОП-5 низкопольный автобус большого класса LIAZ 5292 (65 шт.).

Если же рассматривать итоги 10 месяцев нынешнего года, то за это время количество проданных новых автобусов составило 12937 единиц – на 36% больше, чем в январе – октябре 2022 года.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: НЕФАЗ