EXEED рассказал о новинках для России в 2024 году

Премиальная марка EXEED в 2024 году планирует вывести на рынок России пять новинок. Как рассказали порталу «Китайские автомобили» в компании EXEED Cars Rus, в начале 2024 года в продаже у российских дилеров должен появиться полностью электрический седан Exlantix ES, а к концу года до нашей страны доберется полноразмерный электрокроссовер Exlantix ET. Среди новинок EXEED для российского рынка также значатся гибридная версия кросс-купе RX PHEV, которая ожидается в первом квартале 2024 года, а также обновленные модели LX и TXL.

По итогам деcяти месяцев 2023 года в России было продано 34078 автомобилей EXEED, что в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Самой популярной моделью EXEED на российском рынке в отчетный период стал компактный кроссовер LX, на котором остановил свой выбор 13311 покупателей (рост в 6,4 раза).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: EXEED