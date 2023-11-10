В Минпромторге разъяснили новые правила оплаты утильсбора

В СМИ появилась информация о том, что физические лица, которые ввозят автомобили, в частности с территории стран ЕАЭС, могут зарегистрировать транспортное средство в России только при условии оплаты утильсбора по полной ставке в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что 1 августа 2023 года вступили в силу изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №1291, регламентирующее механизм оплаты утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств. В соответствии с этими изменениями возможность оплаты утильсбора по льготным ставкам (от 3,4 до 5,2 тыс. рублей) была сохранена для физических лиц, которые самостоятельно ввозят из-за границы транспортное средство с объёмом двигателя до 3л для личного пользования, сообщает пресс-служба Минпромтора РФ.

В связи с этим в ведомстве обращают внимание, что схемы импорта в Россию с привлечением третьих лиц и организаций-посредников, которые оказывают услуги по растаможиванию автомобилей на территории стран ЕАЭС и предлагают экономию за счет манипуляций с налоговыми, таможенными и иными обязательствами, не подпадают под правила ввоза с применением льготной ставки утильсбора. В отношении ввезенных таким образом автомобилей утильсбор оплачивается по полной ставке.

При этом, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2023 года №1722 правила сохраняют возможность оплаты утильсбора по льготной ставке для граждан, желающих самостоятельно привезти в Россию иномарку для личных нужд и четко соблюдающих действующие нормы налогового и таможенного законодательства. Размер утилизационного сбора для такой категории физических лиц остался прежним – 3,4 тыс. рублей за новые автомобили до 3 лет и 5,2 тыс. рублей за автомобили старше 3 лет.

С учетом вступивших в силу изменений, Минпромторг России совместно с ФТС России готов рассмотреть обращения тех граждан, которым необходима консультация по порядку регистрации ввозимого из-за границы автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», правительство утвердило установление единых ставок для расчета утилизационного сбора на транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа и электромобили. Соответственно, для расчета суммы утильсбора на автомобили с такими установками будут применяться коэффициенты, уже установленные для электромобилей. Напомним, ранее утильсбор для машин с гибридными двигателями рассчитывался как для автомобилей с ДВС, ставки для которых выше, чем для электрокаров.

В настоящее время для электромобилей действует ставка 1,63 для новых транспортных средств (возрастом до трех лет) и 6,1 – для транспортных средств, которые выпущены более трех лет назад. Базовый коэффициент при расчете утильсбора составляет 20 тыс. рублей. Одинаковые коэффициенты действуют как на автомобили, ввезенные как физлицом, так и юрлицами.

Между тем, импорт новых легковых машин в Россию продолжает устанавливать рекорды. Так, в октябре было ввезено 86,8 тыс. новых легковых автомобилей. Напомним, что предыдущий рекорд был отмечен месяцем ранее – в сентябре было импортировано 80,8 тыс. машин, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. За десять месяцев было поставлено 546,8 тыс. новых легковых автомобилей – это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что касается импорта автомобилей с пробегом, в прошлом месяце было ввезено 22 тыс. машин, тогда как в сентябре был самый низкий показатель этого года – 17,2 тыс. экземпляров. При этом по итогам десяти месяцев 2023 года было ввезено 342,6 тыс. б/у машин, что является рекордным объемом для российского авторынка.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ