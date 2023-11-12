Haval в октябре стал лидером среди иномарок в России

Российские дилеры Haval в октябре реализовали 12823 автомобиля, что в 3 раза больше, чем год назад. Таким образом, Haval стал лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране, обогнав Chery, чей результат составил 10859 машин (рост в 2,8 раза). По итогам десяти месяцев 2023 года в России было продано почти 82 тысячи кроссоверов и внедорожников Haval, что в 3,2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Бестселлером Haval на российском рынке в октябре остается компактный кроссовер Jolion с показателем 6270 проданных автомобилей (рост в 2,1 раза). Второе место занял среднеразмерный кроссовер Haval Dargo, на котором остановили свой выбор 1990 покупателей (рост в 8,8 раза). Третий результат показал среднеразмерный кроссовер Haval M6 – 1809 реализованных машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», летом 2024 года на российском рынке ожидается кроссовер Haval F7 нового поколения, производство которого будет налажено на заводе в Тульской области. По неофициальным данным, в основу новинки ляжет кроссовер Haval Monster, построенный на платформе L.E.M.O.N.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ