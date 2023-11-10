Livan представит в России новый электрокар в 2024 году

Китайская компания Livan в 2024 году планирует представить в России как минимум одну новую модель. Об этом порталу Autonews.ru сообщили представитель «Ливэн Моторс Рус». Все подробности о новинке пока держатся в секрете. На данный момент известно только то, что она будет оснащена электрической силовой установкой.

«В линейке бренда Livan есть электромобили разных классов. Мы исследуем возможности российского рынка и потребности потенциальных клиентов и планируем в следующем году привезти электрокар в Россию», – пояснили в компании.

Возможно, речь может идти об электрическом седане Livan Leaf 01. Однако официального подтверждения данной информации нет. Этот автомобиль получил силовую установку, которая состоит из одного 163-сильного электродвигателя, установленного на передней оси.

Напомним, китайская марка Livan вышла на российский рынок в июне 2023 года, а первой моделью стал компактный кроссовер X3 Pro. С расширением линейки Livan до трех моделей за счет кроссовера Livan X6 Pro и седана S6 Pro, которые поступили в продажу в ноябре, компания рассчитывает до конца года реализовать в нашей стране порядка 7 тыс. автомобилей. В 2024 году Livan намерен занять долю 2 – 3% российского рынка легковых автомобилей, который, согласно прогнозам компании, составит 1 – 1,1 млн единиц.

Как сообщал ранее исполнительный директор «Ливэн Моторс Рус» Кун Шуай, китайский автопроизводитель Livan рассматривает возможность организации производства автомобилей в России. В настоящее время компания ведет соответствующие переговоры с российскими автозаводами, однако из названия топ-менеджер не раскрыл.

Фото: autohome.com.cn

