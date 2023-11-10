Ввоз автомобилей с пробегом из Японии вновь начал расти

В сентябре - октябре 2023 года Владивостокская таможня фиксирует устойчивость потока автомобилей, идущих в адрес физических лиц для личного пользования, после введения в августе запрета со стороны Японии на вывоз ряда автомобилей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с августа ввоз автомобилей в регион деятельности таможни пошел на спад. В среднем в день таможенники выпускали по 200 - 300 автотранспортных средств, тогда как до запрета эта цифра достигала более 1000. По сравнению с рекордным месяцем июнем - 30 тыс. автомобилей, в сентябре этот показатель достиг минимума до 8 тыс. машин. В октябре наметилась тенденция к росту: за этот месяц таможенники оформили 10,5 тыс. транспортных средств. Сейчас за день в среднем выпускается от 400 до 500 автомобилей для личного пользования. За десять месяцев 2023 года Владивостокская таможня оформила 198 тыс. автомобилей – на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года (142 тыс. машин).

Между тем, на Дальнем Востоке с 23 октября ужесточены правила импорта автомобилей с оформлением на физлиц для личного пользования. Так, даже если покупателем является физлицо с пропиской за пределами Дальневосточного федерального округа (ДФО), с указанной даты обязательно личное присутствие покупателя на таможенном посту в момент регистрации. Утверждается, что сначала ужесточение коснется поста Морской порт Владивостока (торговый порт), затем и Первомайского таможенного поста (рыбный порт). Иными словами, если потребитель заказал себе автомобиль из Японии, то должен сам приехать за ним в место прибытия машины. Альтернативой является только оформить импорт через юрлицо с соответствующей переплатой утильсбора.

Фото: АВТОСТАТ